Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наполи — Спортинг, результат матча 1 октября 2025, счет 2:1, 2-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Наполи» обыграл «Спортинг» в матче ЛЧ. У Хойлунда дубль, Де Брёйне отдал две голевые
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и лиссабонский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Хойлунд – 36'     1:1 Суарес – 62'     2:1 Хойлунд – 79'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Расмус Хойлунд на 36-й минуте. Во втором тайме на 62-й минуте форвард «Спортинга» Луис Суарес восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. Расмус Хойлунд на 79-й минуте вывел неаполитанцев вперёд. Отметим, что оба раза нападающему ассистировал Кевин Де Брёйне.

В первом туре ЛЧ итальянцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2, а «Спортинг» разгромил казахстанский «Кайрат» (4:1).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«ПСЖ» ошарашил «Барсу» голом на 90-й минуте! Какая развязка в Лиге чемпионов!
«ПСЖ» ошарашил «Барсу» голом на 90-й минуте! Какая развязка в Лиге чемпионов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android