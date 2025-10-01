Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Наполи» обыграл «Спортинг» в матче ЛЧ. У Хойлунда дубль, Де Брёйне отдал две голевые

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и лиссабонский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Расмус Хойлунд на 36-й минуте. Во втором тайме на 62-й минуте форвард «Спортинга» Луис Суарес восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. Расмус Хойлунд на 79-й минуте вывел неаполитанцев вперёд. Отметим, что оба раза нападающему ассистировал Кевин Де Брёйне.

В первом туре ЛЧ итальянцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2, а «Спортинг» разгромил казахстанский «Кайрат» (4:1).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.