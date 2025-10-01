Скидки
Вильярреал — Ювентус, результат матча 1 октября 2025, счет 1:2, 2-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Ювентус» пропустил на 90-й минуте и сыграл вничью с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов
Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и туринский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Микаутадзе – 18'     1:1 Гатти – 49'     1:2 Консейсау – 56'     2:2 Вейга – 90'    

Счёт в матче открыл нападающий испанцев Жорж Микаутадзе на 18-й минуте. Во втором тайме защитник «зебр» Федерико Гатти сравнял счёт на 49-й минуте, а на 56-й минуте форвард Шику Консейсау вывел туринцев вперёд. На 90-й минуте защитник «Вильярреала» Ренату Вейга забил гол и установил окончательный счёт – 2:2.

В первом туре ЛЧ итальянцы сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 4:4, а «Вильярреал» уступил лондонскому «Тоттенхэму» (0:1).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
