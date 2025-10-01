Скидки
Боруссия Д — Атлетик, результат матча 1 октября 2025, счет 4:1, 2-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Атлетик» в матче 2-го тура Лиги чемпионов
Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе в Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Свенссон – 28'     2:0 Чуквуэмека – 50'     2:1 Гурусета – 61'     3:1 Гирасси – 82'     4:1 Брандт – 90+1'    

Счёт в матче открыл полузащитник «шмелей» Даниэль Свенссон на 28-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте хавбек Карни Чуквуэмека увеличил преимущество своей команды. На 61-й минуте гости отыграли один мяч усилиями нападающего Горки Гурусеты. На 82-й минуте форвард хозяев поля Серу Гирасси забил гол, а в добавленное время вингер Юлиан Брандт установил окончательный счёт – 4:1.

В первом туре ЛЧ немецкая команда сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 4:4, а «Атлетик» проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
