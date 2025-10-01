Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: защитники «ПСЖ» во второй раз за матч не позволили «Барселоне» забить в пустые

Фото: защитники «ПСЖ» во второй раз за матч не позволили «Барселоне» забить в пустые
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими спас свою команду по ходу второго тайма матча с «Барселоной» во 2-м туре Лиги чемпионов. Марокканец телом закрыл пустой угол ворот после удара Дани Ольмо. Следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата» или в нашем live.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в первом тайме из пустых ворот «ПСЖ» мяч выбил защитник Илья Забарный, он же, к слову, был в створе ворот и в эпизоде с Хакими.

«ПСЖ» — действующий обладатель Лиги чемпионов, в финале предыдущего турнира парижане разгромили «Интер» (5:0). В свою очередь, миланцы в полуфинале турнира прошли по сумме двух матчей «Барселону».

Материалы по теме
Фото: Забарный вынес мяч из пустых ворот после удара Торреса
Материалы по теме
«ПСЖ» ошарашил «Барсу» голом на 90-й минуте! Какая развязка в Лиге чемпионов!
«ПСЖ» ошарашил «Барсу» голом на 90-й минуте! Какая развязка в Лиге чемпионов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android