Фото: защитники «ПСЖ» во второй раз за матч не позволили «Барселоне» забить в пустые

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими спас свою команду по ходу второго тайма матча с «Барселоной» во 2-м туре Лиги чемпионов. Марокканец телом закрыл пустой угол ворот после удара Дани Ольмо. Следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата» или в нашем live.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в первом тайме из пустых ворот «ПСЖ» мяч выбил защитник Илья Забарный, он же, к слову, был в створе ворот и в эпизоде с Хакими.

«ПСЖ» — действующий обладатель Лиги чемпионов, в финале предыдущего турнира парижане разгромили «Интер» (5:0). В свою очередь, миланцы в полуфинале турнира прошли по сумме двух матчей «Барселону».