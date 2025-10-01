Новичок ЦСКА Руис рассказал об адаптации к российскому футболу

Новичок ЦСКА полузащитник Даниэль Руис заявил, что проникается российским футболом, и назвал его силовым и интенсивным.

«Я потихоньку адаптируюсь. Проникаюсь российским футболом. В России он очень силовой и интенсивный», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ЦСКА объявил о переходе Руиса на правах аренды 16 августа. С 2021 года футболист выступал за «Мильонариос». За это время нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.