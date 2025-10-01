Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Руис рассказал об адаптации к российскому футболу

Новичок ЦСКА Руис рассказал об адаптации к российскому футболу
Комментарии

Новичок ЦСКА полузащитник Даниэль Руис заявил, что проникается российским футболом, и назвал его силовым и интенсивным.

«Я потихоньку адаптируюсь. Проникаюсь российским футболом. В России он очень силовой и интенсивный», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ЦСКА объявил о переходе Руиса на правах аренды 16 августа. С 2021 года футболист выступал за «Мильонариос». За это время нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Руис высказался о своей физической форме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android