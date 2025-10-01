Игрок ЦСКА Руис: матч с «Локомотивом» был интенсивным, все шли за победой

Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Локомотивом» (0:0, 4:2 пен.).

«Был интенсивный матч, обе команды вышли за победой. К сожалению, не смогли забить в основное время. Но в пенальти мы были лучше», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).