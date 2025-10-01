Скидки
Футболист «Спартака» Гарсия остался недоволен игрой в матче с «Пари НН»

Футболист «Спартака» Гарсия остался недоволен игрой в матче с «Пари НН»
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором московский «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'     1:2 Фернандеш – 90+3'    
Удаления: Карич – 83' / нет

«Мы не очень довольны тем, как сегодня играли. Нам надо приложить усилия, чтобы это исправить. Сложно сказать, что именно не получилось с «Пари НН». Я пока думаю, перевариваю, что произошло. Точно могу сказать, что нам надо прибавлять и исправить вещи, которые не получились.

Дело не в готовности — когда не идёт у всей команды, твои личные показатели уходят на второй план. Не идёт матч, из-за этого переживаешь. Много чем я недоволен, надо работать и улучшать игру», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

