Футболист «Спартака» Гарсия остался недоволен игрой в матче с «Пари НН»

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором московский «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1).

«Мы не очень довольны тем, как сегодня играли. Нам надо приложить усилия, чтобы это исправить. Сложно сказать, что именно не получилось с «Пари НН». Я пока думаю, перевариваю, что произошло. Точно могу сказать, что нам надо прибавлять и исправить вещи, которые не получились.

Дело не в готовности — когда не идёт у всей команды, твои личные показатели уходят на второй план. Не идёт матч, из-за этого переживаешь. Много чем я недоволен, надо работать и улучшать игру», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.