Зелимхан Бакаев: уже нет смысла говорить, на связи мы с Садыговым или нет

Бывший хавбек «Химок», а ныне футболист «Локомотива» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос об общении с бывшим владельцем подмосковного клуба Туфаном Садыговым.

— Получил ли выплаты от «Химок»?

— Налог пришёл. Относительно небольшой, но всё равно. Говорили, что что-то пришло, — вот. Уже нет смысла говорить, на связи ли мы с Садыговым или нет, — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Причиной решения стала задолженность клуба перед бюджетом, превышающая 448 млн рублей. Садыгов был инвестором подмосковного клуба.