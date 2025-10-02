Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА обыграл «Локомотив» в гостях впервые с октября 2022 года

ЦСКА обыграл «Локомотив» в гостях впервые с октября 2022 года
Комментарии

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» (0:0, 4:2 пен.) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, тем самым обыграл железнодорожников в гостях впервые с октября 2022 года. Встреча проходила на «РЖД Арене» в Москве.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

Последний раз армейцы побеждали на поле «Локомотива» в 15-м туре чемпионата России 29 октября 2022 года. Тогда встреча завершилась со счётом 1:0. Последующие две игры закончились вничью — 3:3 в 2024 году и 2:2 в 2025-м.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 10 очков и идёт на втором месте в таблице группы D. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, с 10 очками располагается на первой строчке.

Материалы по теме
Как же бездарно «Локо» провёл серию пенальти с ЦСКА! Промахнулся даже Батраков
Как же бездарно «Локо» провёл серию пенальти с ЦСКА! Промахнулся даже Батраков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android