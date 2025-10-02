ЦСКА обыграл «Локомотив» в гостях впервые с октября 2022 года

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» (0:0, 4:2 пен.) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, тем самым обыграл железнодорожников в гостях впервые с октября 2022 года. Встреча проходила на «РЖД Арене» в Москве.

Последний раз армейцы побеждали на поле «Локомотива» в 15-м туре чемпионата России 29 октября 2022 года. Тогда встреча завершилась со счётом 1:0. Последующие две игры закончились вничью — 3:3 в 2024 году и 2:2 в 2025-м.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 10 очков и идёт на втором месте в таблице группы D. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, с 10 очками располагается на первой строчке.