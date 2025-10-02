«Барселона» одержала всего одну победу в последних пяти матчах Лиги чемпионов

«Барселона» уступила «Пари Сен-Жермен» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 со счётом 1:2. Таким образом, каталонцы одержали лишь одну победу в пяти последних матчах в данном турнире.

В 1-м туре текущего розыгрыша ЛЧ сине-гранатовые переиграли «Ньюкасл Юнайтед» (2:1). В трёх последних играх предыдущего розыгрыша турнира «блауграна» дважды встречалась с «Интером» на стадии полуфинала (3:3, 3:4), а в ответной игре с дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала было зафиксировано поражение со счётом 1:3, перед этим каталонцы победили (4:0).

В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом» 21 октября.