«Барселона» одержала всего одну победу в последних пяти матчах Лиги чемпионов

«Барселона» одержала всего одну победу в последних пяти матчах Лиги чемпионов
Комментарии

«Барселона» уступила «Пари Сен-Жермен» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 со счётом 1:2. Таким образом, каталонцы одержали лишь одну победу в пяти последних матчах в данном турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

В 1-м туре текущего розыгрыша ЛЧ сине-гранатовые переиграли «Ньюкасл Юнайтед» (2:1). В трёх последних играх предыдущего розыгрыша турнира «блауграна» дважды встречалась с «Интером» на стадии полуфинала (3:3, 3:4), а в ответной игре с дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала было зафиксировано поражение со счётом 1:3, перед этим каталонцы победили (4:0).

В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом» 21 октября.

«ПСЖ» вырвал победу у «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов
