«Барселона» одержала всего одну победу в последних пяти матчах Лиги чемпионов
Поделиться
«Барселона» уступила «Пари Сен-Жермен» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 со счётом 1:2. Таким образом, каталонцы одержали лишь одну победу в пяти последних матчах в данном турнире.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
В 1-м туре текущего розыгрыша ЛЧ сине-гранатовые переиграли «Ньюкасл Юнайтед» (2:1). В трёх последних играх предыдущего розыгрыша турнира «блауграна» дважды встречалась с «Интером» на стадии полуфинала (3:3, 3:4), а в ответной игре с дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала было зафиксировано поражение со счётом 1:3, перед этим каталонцы победили (4:0).
В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом» 21 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 октября 2025
-
00:50
-
00:42
-
00:32
-
00:27
-
00:15
-
00:08
-
00:00
- 1 октября 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:36
-
23:36
-
23:33
-
23:32
-
23:30
-
23:27
-
23:13
-
23:09
-
22:56
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:26
-
22:25
-
22:21
-
22:21
-
22:17