ЦСКА во второй раз обыграл «Локомотив» в Кубке России — 2025/2026

ЦСКА во второй раз обыграл «Локомотив» в Кубке России — 2025/2026
ЦСКА во второй раз обыграл «Локомотив» (0:0, 4:2 пен.) в матче Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В среду, 1 октября, команды встречались в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

Первая игра на турнире в нынешнем сезоне состоялась в 1-м туре на «ВЭБ Арене» в Москве со счётом 2:1 в пользу армейцев.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 10 очков и идёт на втором месте в таблице группы D. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, с 10 очками располагается на первой строчке.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

