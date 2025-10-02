Скидки
Полузащитник «Локомотива» Тимофеев ответил, когда команда снова будет на первом месте

Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев после поражения от ЦСКА (0:0, 2:4 пен.) после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 прокомментировал результат встречи и высказался о турнирном положении команды в Мир РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

— ЦСКА сейчас находится на первом месте в турнирной таблице, а «Локомотив» на втором. Можно ли сказать, что команды примерно одного уровня?
— Да, можно.

— Это подтвердил и счёт в основное время сегодняшнего матча.
— И мы могли выиграть, и соперник. Моменты были у обеих команд. Поэтому в основное время результат закономерный.

— Следующая игра у вас с «Динамо». Как вам этот соперник, у которого в этом сезоне не всё в порядке?
— «Динамо» всегда было сильной командой. Мы ожидаем тяжёлый матч.

— Этот чемпионат получается интересным. По вашим ощущениям, сколько команд будут реально бороться за золото?
— Пока рано об этом говорить. После зимней паузы всё может кардинально поменяться.

— Когда мы снова увидим «Локомотив» на первом месте?
— Надеюсь, в ближайшем будущем, — приводит слова Тимофеева «Евро-Футбол.Ру».

