Сборная Испании упустила победу над Мексикой в матче чемпионата мира до 20 лет

Молодёжная сборная Испании сыграла вничью с командой Мексики в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. Встреча в чилийском городе Сантьяго завершилась со счётом 2:2.

На 32-й минуте полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора забил первый гол. На 42-й минуте полузащитник Испании Пабло Гарсия сравнял счёт. На 80-й минуте нападающий Икер Браво реализовал пенальти и вывел испанцев вперёд. На 87-й минуте Хильберто Мора оформил дубль и восставил равенство в счёте.

В заключительном туре группового этапа 4 октября Испания сыграет с Бразилией. Мексика в этот же день встретится с командой Марокко.