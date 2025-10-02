Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания U20 — Мексика U20, результат матча 2 октября 2025, счет 2:2, 2-й тур ЧМ 2025 до 20 лет

Сборная Испании упустила победу над Мексикой в матче чемпионата мира до 20 лет
Комментарии

Молодёжная сборная Испании сыграла вничью с командой Мексики в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. Встреча в чилийском городе Сантьяго завершилась со счётом 2:2.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 23:00 МСК
Испания U20
Окончен
2 : 2
Мексика U20
0:1 Mora – 32'     1:1 Гарсия – 42'     2:1 Браво – 80'     2:2 Mora – 87'    

На 32-й минуте полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора забил первый гол. На 42-й минуте полузащитник Испании Пабло Гарсия сравнял счёт. На 80-й минуте нападающий Икер Браво реализовал пенальти и вывел испанцев вперёд. На 87-й минуте Хильберто Мора оформил дубль и восставил равенство в счёте.

В заключительном туре группового этапа 4 октября Испания сыграет с Бразилией. Мексика в этот же день встретится с командой Марокко.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Динамо» — «Трактор» в КХЛ, Лига Европы по футболу и баскетбол
Топ-матчи четверга: «Динамо» — «Трактор» в КХЛ, Лига Европы по футболу и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android