Италия U20 — Куба U20, результат матча 2 октября 2025, счет 2:2, 2-й тур ЧМ 2025 до 20 лет

Италия сыграла вничью со сборной Кубы на ЧМ до 20 лет, упустив преимущество в два гола
Молодёжная сборная Италии сыграла вничью с командой Кубы в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. Встреча в чилийском городе Вальпараисо завершилась со счётом 2:2.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 23:00 МСК
Италия U20
Окончен
2 : 2
Куба U20
1:0 Натали – 14'     2:0 Iddrissou – 31'     2:1 Camejo – 70'     2:2 Camejo – 87'    
Удаления: Iddrissou – 45+3' / нет

На 14-й минуте защитник сборной Италии Андреа Натали забил первый гол. На 31-й минуте итальянцы удвоили преимущество. На 70-й минуте Майкл Камехо реализовал пенальти и сократил отставание кубинской команды. На 87-й минуте Камехо сравнял счёт с 11-метрового.

В заключительном туре группового этапа 5 октября Италия сыграет с Аргентиной. Куба в этот же день встретится с командой Аргентины.

В прошлый раз чемпионат мира до 20 лет проводился в 2023 году, тогда победу одержала молодёжная сборная Уругвая, которая в финале одолела Италию со счётом 1:0.

