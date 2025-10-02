Италия сыграла вничью со сборной Кубы на ЧМ до 20 лет, упустив преимущество в два гола

Молодёжная сборная Италии сыграла вничью с командой Кубы в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. Встреча в чилийском городе Вальпараисо завершилась со счётом 2:2.

На 14-й минуте защитник сборной Италии Андреа Натали забил первый гол. На 31-й минуте итальянцы удвоили преимущество. На 70-й минуте Майкл Камехо реализовал пенальти и сократил отставание кубинской команды. На 87-й минуте Камехо сравнял счёт с 11-метрового.

В заключительном туре группового этапа 5 октября Италия сыграет с Аргентиной. Куба в этот же день встретится с командой Аргентины.

В прошлый раз чемпионат мира до 20 лет проводился в 2023 году, тогда победу одержала молодёжная сборная Уругвая, которая в финале одолела Италию со счётом 1:0.