Тренер «Барселоны» прокомментировал поражение команды в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
«В первом тайме мы сыграли намного лучше, чем во втором. Мы позволили слишком много, потому что устали. На самом деле «ПСЖ» — потрясающая команда, у них много молодых и быстрых игроков, и они провели фантастический матч. Мы не показали свой лучший уровень, а против такого соперника это необходимо. Они заслужили победу», — приводит слова Флика Marca.
В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.
