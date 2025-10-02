Тренер «Барселоны» прокомментировал поражение команды в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

«В первом тайме мы сыграли намного лучше, чем во втором. Мы позволили слишком много, потому что устали. На самом деле «ПСЖ» — потрясающая команда, у них много молодых и быстрых игроков, и они провели фантастический матч. Мы не показали свой лучший уровень, а против такого соперника это необходимо. Они заслужили победу», — приводит слова Флика Marca.

В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.