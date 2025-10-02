Луис Энрике отреагировал на победу «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

«Хороший матч. Когда смотришь на две команды, которые играют без грубых фолов, стремятся играть в футбол и пробуют «ранить» соперника через передачи и комбинации, поединок получается насыщенным. «Барселона» выглядела лучше до гола, мы же собрались после пропущенного момента, а Нуну Мендеш создал впечатляющий эпизод. Во втором тайме, по моему мнению, преимущество было на нашей стороне», — приводит слова Энрике издание Marca.

В следующем туре французский гранд встретится с немецким «Байером». Сине-гранатовые сыграют с греческим «Олимпиакосом». Оба матча состоятся 21 октября.

