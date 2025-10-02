Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике отреагировал на победу «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Луис Энрике отреагировал на победу «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

«Хороший матч. Когда смотришь на две команды, которые играют без грубых фолов, стремятся играть в футбол и пробуют «ранить» соперника через передачи и комбинации, поединок получается насыщенным. «Барселона» выглядела лучше до гола, мы же собрались после пропущенного момента, а Нуну Мендеш создал впечатляющий эпизод. Во втором тайме, по моему мнению, преимущество было на нашей стороне», — приводит слова Энрике издание Marca.

В следующем туре французский гранд встретится с немецким «Байером». Сине-гранатовые сыграют с греческим «Олимпиакосом». Оба матча состоятся 21 октября.

Материалы по теме
«ПСЖ» не отпустил «Барсу» и добил её на 90-й минуте! А Мендеш опять превзошёл Ямаля
«ПСЖ» не отпустил «Барсу» и добил её на 90-й минуте! А Мендеш опять превзошёл Ямаля

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android