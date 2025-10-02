«ПСЖ» установил историческое достижение в матчах с «Барселоной» в еврокубках
Поделиться
«ПСЖ» стал первой командой в истории крупных европейских турниров, одержавшей три победы подряд на выезде в матче с «Барселоной», соощает OptaJose в социальной сети X.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
«ПСЖ» на выезде «Барселону» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.
Раанее сообщалось, что «Барселона» забила в 45 матчах подряд во всех турнира, установив клубный рекорд.
На данный момент «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Барселона», в свою очередь, находится на 16-м месте, набрав три очка.
В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 октября 2025
-
02:20
-
02:00
-
01:51
-
01:35
-
01:32
-
01:19
-
01:04
-
00:58
-
00:50
-
00:42
-
00:32
-
00:27
-
00:15
-
00:08
-
00:00
- 1 октября 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:36
-
23:36
-
23:33
-
23:32
-
23:30
-
23:27
-
23:13
-
23:09
-
22:56
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:43