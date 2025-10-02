«ПСЖ» установил историческое достижение в матчах с «Барселоной» в еврокубках

«ПСЖ» стал первой командой в истории крупных европейских турниров, одержавшей три победы подряд на выезде в матче с «Барселоной», соощает OptaJose в социальной сети X.

«ПСЖ» на выезде «Барселону» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.

Раанее сообщалось, что «Барселона» забила в 45 матчах подряд во всех турнира, установив клубный рекорд.

На данный момент «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Барселона», в свою очередь, находится на 16-м месте, набрав три очка.

В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.