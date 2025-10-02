Акинфеев поздравлял Торопа, Ротенберг заряжал кричалки с фанатами «Локо». Фото победы ЦСКА

1 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА. В основное время встречи голов забито не было — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В составе ЦСКА пенальти реализовали Иван Обляков, Алеррандро, Данил Круговой и Энрике Кармо. У «Локомотива» Алексей Батраков и Артём Тимофеев пробили мимо ворот.

ЦСКА и «Локомотив» за тур до окончания группового этапа гарантировали себе участие в плей-офф Пути РПЛ.