Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ягеллония Белосток — Хамрун Спартанс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев поздравлял Торопа, Ротенберг заряжал кричалки с фанатами «Локо». Фото победы ЦСКА

Акинфеев поздравлял Торопа, Ротенберг заряжал кричалки с фанатами «Локо». Фото победы ЦСКА
Комментарии

1 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА. В основное время встречи голов забито не было — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В составе ЦСКА пенальти реализовали Иван Обляков, Алеррандро, Данил Круговой и Энрике Кармо. У «Локомотива» Алексей Батраков и Артём Тимофеев пробили мимо ворот.

ЦСКА и «Локомотив» за тур до окончания группового этапа гарантировали себе участие в плей-офф Пути РПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android