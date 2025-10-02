Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для него и хорошо». Аршавин – о нереализованном пенальти Батракова в матче с ЦСКА

«Для него и хорошо». Аршавин – о нереализованном пенальти Батракова в матче с ЦСКА
Комментарии

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал нереализованный пенальти полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в серии пенальти матча пятого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 2:4 – в серии пенальти).

«Такое бывает, пробил мимо ворот. Очень хотел забить. Но для него и хорошо, он всё равно когда‑нибудь промазал бы. Но в этой игре это самые минимальные потери», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В составе «Локомотива» также не смог реализовать пенальти Артём Тимофеев.

«Локомотив» набрал 10 очков и занимает вторую строчку в группе D. Лидирует же ЦСКА, у которого также 10 очков.

Материалы по теме
Как же бездарно «Локо» провёл серию пенальти с ЦСКА! Промахнулся даже Батраков
Как же бездарно «Локо» провёл серию пенальти с ЦСКА! Промахнулся даже Батраков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android