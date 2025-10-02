«Для него и хорошо». Аршавин – о нереализованном пенальти Батракова в матче с ЦСКА

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал нереализованный пенальти полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в серии пенальти матча пятого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 2:4 – в серии пенальти).

«Такое бывает, пробил мимо ворот. Очень хотел забить. Но для него и хорошо, он всё равно когда‑нибудь промазал бы. Но в этой игре это самые минимальные потери», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В составе «Локомотива» также не смог реализовать пенальти Артём Тимофеев.

«Локомотив» набрал 10 очков и занимает вторую строчку в группе D. Лидирует же ЦСКА, у которого также 10 очков.