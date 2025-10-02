У Галактионова всего две победы в 10 матчах с ЦСКА

«Локомотив» уступил ЦСКА (0:0, 4:2 пен.) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, тем самым главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов одержал лишь две победы в 10 играх с армейцами.

Крайняя победа Галактионова над красно-синими была датирована 18 августа 2024 года. Тогда в матче 5-го тура РПЛ «Локомотив» победил с минимальным счётом 1:0. Другая победа состоялась ещё в 2022 году, когда «Пари Нижний Новгород» во главе с Галактионовым в гостях переиграл ЦСКА также со счётом 1:0. Всего за 10 матчей против армейцев у команд Галактионова четыре ничьих и четыре поражения.

«Локомотив» набрал 10 очков и идёт на втором месте в таблице группы D Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА под руководством Фабио Челестини, с 10 очками располагается на первой строчке.

«Золотая» эра «Локомотива»: