«ПСЖ» одержал семь побед в восьми матчах сезона-2025/2026

Француский «ПСЖ» одержал семь побед в последних восьми играх сезона-2025/2026.

В своём последнем матче «ПСЖ» обыграл «Барселону» во 2-м туре общего этапа Лиги ч чемпионов со счётом 2:1. В 1-м туре парижане разгромили «Аталанту» со счётом 4:0.

Также команда провела шесть матчей в чемпионате Франции, одержав пять побед и потерпев одно поражение. Единственную осечку в Лиге 1 команда допустила в матче 5-го тура с «Марселем» (0:1).

В следующем матче «ПСЖ» в 7-м туре чемпионата Франции встретится с «Лиллем». В лиге чемпионов парижане свой следующий матч проведут 21 октября. Соперником команды станет немецкий «Байер».