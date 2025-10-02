Скидки
«ПСЖ» одержал семь побед в восьми матчах сезона-2025/2026

Комментарии

Француский «ПСЖ» одержал семь побед в последних восьми играх сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

В своём последнем матче «ПСЖ» обыграл «Барселону» во 2-м туре общего этапа Лиги ч чемпионов со счётом 2:1. В 1-м туре парижане разгромили «Аталанту» со счётом 4:0.

Также команда провела шесть матчей в чемпионате Франции, одержав пять побед и потерпев одно поражение. Единственную осечку в Лиге 1 команда допустила в матче 5-го тура с «Марселем» (0:1).

В следующем матче «ПСЖ» в 7-м туре чемпионата Франции встретится с «Лиллем». В лиге чемпионов парижане свой следующий матч проведут 21 октября. Соперником команды станет немецкий «Байер».

«ПСЖ» не отпустил «Барсу» и добил её на 90-й минуте! А Мендеш опять превзошёл Ямаля
