Флик назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Флик назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объяснил поражение команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

«После 35-й минуты «ПСЖ» контролировал игру лучше. Некоторые наши футболисты были очень уставшими — Педри, Френки… Но все отдали максимум. При счёте 1:1 нужно было лучше выстраивать оборону. Надо учиться и прибавлять. Во втором тайме у нас не было нужной организации. Нужно тренироваться, совершенствоваться — такие игры помогают двигаться вперёд. Важно выдерживать все 90 минут: вся команда должна и защищаться, и атаковать, быть на высоком уровне с мячом, использовать свободные зоны, участвовать в контроле. В «ПСЖ» все знают, как использовать пространство, нам есть чему учиться», — приводит слова Флика Marca.

В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.

