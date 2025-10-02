Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов – о матче с «Пари НН»: некоторые игроки «Спартака» могут больше не войти в заявку

Радимов – о матче с «Пари НН»: некоторые игроки «Спартака» могут больше не войти в заявку
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов прокомментировал игру футболистов «Спартака» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'     1:2 Фернандеш – 90+3'    
Удаления: Карич – 83' / нет

«Некоторые футболисты «Спартака», которые вышли на поле, больше не появятся не то что на поле, но и в заявку могут не попасть. Во втором тайме вышли футболисты практически основного состава, сделали то, что должны были сделать, перевернули игру, качество игры стало другим, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл три матча подряд после дисквалификации главного тренера клуба Деяна Станковича. В следующем матче «Спартак» встретится с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России. Матч состоится 5 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Материалы по теме
Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей. Видео
Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android