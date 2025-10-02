Радимов – о матче с «Пари НН»: некоторые игроки «Спартака» могут больше не войти в заявку

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов прокомментировал игру футболистов «Спартака» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Некоторые футболисты «Спартака», которые вышли на поле, больше не появятся не то что на поле, но и в заявку могут не попасть. Во втором тайме вышли футболисты практически основного состава, сделали то, что должны были сделать, перевернули игру, качество игры стало другим, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл три матча подряд после дисквалификации главного тренера клуба Деяна Станковича. В следующем матче «Спартак» встретится с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России. Матч состоится 5 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».