«Купили новичков по просьбе Дзюбы». Радимов назвал главную проблему «Акрона» в этом сезоне

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о главной проблеме тольяттинского «Акрона» в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Акрон» купил новичков по просьбе Дзюбы, как я понимаю. Вроде усилились, но результата никакого нет. У команды есть большие проблемы, особенно с психологией. Как выходить из этого… Только внутри клуба могут разобраться», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» под руководством Заура Тедеева с семью очками идёт 14-м. В следующем туре 4 октября тольяттинский клуб примет санкт-петербургский «Зенит». На данный момент у «Акрона» серия из восьми матчей без побед в чемпионате.

