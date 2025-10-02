«Это очень обидно». Де Йонг – о поражении «Барселоны» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Встреча прошла в Барселона и завершилась победой парижан со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
«Всё это очень обидно. Пропустить на последних минутах и проиграть — значит возвращаться отсюда с тяжелым сердцем. Во втором тайме они были сильнее нас. Но и мы — команда высшего уровня, в первом тайме были лучше. Надо прибавить, и мы это сделаем», — приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.
В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.
