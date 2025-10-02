Скидки
Бубнов спрогнозировал чемпиона и команды, которые вылетят после 10 туров сезона в РПЛ

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов для телеграм-канала «Коммент.Шоу» представил итоговую турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, по своему мнению.

Фото: Коммент.шоу

По версии Бубнова, чемпионом России станет санкт-петербургский «Зенит», который должен набрать 77 очков. Второе место займёт «Краснодар» (71). Тройку замкнёт ЦСКА (69).

Места с 13-го по 16-е займут «Оренбург» (19), «Акрон» (17), «Сочи» (17) и «Пари Нижний Новгород» (11).

Отметим, данный прогноз сделан после 10 туров. По итогам трети сезона ЦСКА занимает первое место. По состоянию на сегодняшний день армейцы набрали 21 очко. Действующий чемпион России — «Краснодар».

