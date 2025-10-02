Скидки
Тренер «Ман Сити» Гвардиола прокомментировал упущенную победу в матче ЛЧ с «Монако»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Монако» (2:2) в матче 2‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, решающий гол соперник забил на 90‑й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15'     1:1 Тезе – 18'     1:2 Холанд – 44'     2:2 Дайер – 90'    

«Матч был неплохим. Мы приняли ряд решений и создали много моментов. К сожалению, в концовке неправильно отреагировали на спорный штрафной — назначили пенальти, так как сначала мяч коснулся Нико, пусть и неумышленно. Что есть, то есть. У нас есть одно очко, и мы это принимаем. Не могу сказать наверняка, был ли это пенальти, но судья его назначил. На этом всё», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

После этой игры «Монако» с одним очком находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» с четырьмя очками находится в верхней её части.

