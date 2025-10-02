«Плохо себя чувствую. Мы не заслужили победу». Холанд — о ничьей «Ман Сити» с «Монако»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выразил разочарование из‑за ничьей с «Монако» в мате 2‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:2, а норвежец оформил дубль.

«Я плохо себя чувствую — мы не выиграли. Во втором тайме мы наделали лишнего. Играли не так хорошо и не заслужили победу. Нужно больше энергии, надо атаковать так же, как в первом тайме, но во втором они забили… Пенальти? Я его не видел, но если ты попадаешь кому‑то стопой в лицо, скорее всего, это пенальти.

Каждый матч в Лиге чемпионов тяжёлый. Посмотрите на прошлый год — мы вылетели. Мало команд выигрывают оба первых матча. Это сложно», — приводит слова Холанда издание BBC.

В следующем туре «Манчестер Сити» 21 октября сыграет в гостях с «Вильярреалом», а «Монако» 22 октября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

