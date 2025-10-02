Скидки
Тренер ЦСКА Челестини высказался о победе в матче Кубка России с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно завершившегося матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Локомотивом». Встреча завершилась победой армейцев в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

«У «Локомотива» очень хорошие игроки. Мы пытались играть в наш футбол, но допускали технические ошибки. В начале тайма мы не доминировали над соперником в той степени, в которой хотели, а они выглядели на поле чуть лучше. Но позже матч выровнялся, и каждая из команд могла победить. И у нас, и у «Локомотива» были свои моменты. В рамках первой половины встречи у нас было 15-20 минут, когда мы играли лучше», — приводит слова Челестини официальный сайт красно-синих.

ЦСКА под руководством Челестини с 10 очками располагается на первой строчке в таблице группы D Кубка России. «Локомотив» с таким же количеством очков идёт на втором месте.

