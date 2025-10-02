Скидки
«Вы делаете больше комплиментов, чем следует». Галактионов — о поражении «Локо» от ЦСКА

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении команды в завершившемся матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

— Сегодня «Локомотив» был чуть более настырным, более целеустремленным и эмоциональным. Но всё это — 15% успеха. Не обидно было проигрывать второй матч армейцам?
— Тяжело оценивать это в процентах. И, по-моему, вы делаете ребятам чуть больше комплиментов, чем следует. На мой взгляд, сегодня была достаточно неплохая, скоростная, динамичная игра с обеих сторон. Был отрезок, когда казалось, что армейцы владеют преимуществом в середине поля. Во втором тайме мы перестроились и решили эту проблему, отодвинули игру от наших ворот. Было достаточно много голевых моментов и у нас, и у соперника. Поэтому, если брать в целом, ничейный результат в основное время закономерен. Конечно, обидно было уступить в серии пенальти. Мы хотели выиграть. Но ребят, которые промахнулись, надо поддержать. К тому же, знаете, говорят, что всё надо делать вовремя. Так вот, дай бог, чтобы мы реализовали свои моменты в чемпионате, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

В группе D Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Первое место удерживает ЦСКА под руководством Фабио Челестини — у команды также 10 очков.

Комментарии
