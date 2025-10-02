Скидки
Главная Футбол Новости

Галактионов высказался о возможном уходе Баринова из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о переговорном процессе по продлению контракта с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

— Как на команде сказывается ситуация с возможным уходом Баринова?
— Скажу честно: внутренне я спокоен. Не имею права комментировать переговорный процесс. Но у меня есть информация от генерального директора и председателя совета директоров, что всё будет нормально, и договорённость будет достигнута. На очной встрече было заявлено, что и Дмитрий хочет продолжить карьеру в «Локомотиве». А на команде переговоры никак не сказываются, потому что он профессионал и капитан. И на тренировках, и в матчах Баринов работает с первой до последней минуты, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

Летом интерес к Баринову проявлял ЦСКА. Действующий контракт Дмитрия с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Хавбек выступает за московский «Локомотив» с июня 2017 года. В текущем сезоне Баринов сыграл 10 матчей в МИР РПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.

