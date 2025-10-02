Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразилия — Марокко, результат матча 2 октября 2025, счёт 1:2, 2-й тур группового этапа молодёжного чемпионата мира U20 2025

Сборная Марокко неожиданно обыграла Бразилию и досрочно вышла в плей-офф молодёжного ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 октября завершился матч 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Бразилии U20 и сборная Марокко той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго и закончился со счётом 2:1 в пользу североафриканской команды.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Бразилия U20
Окончен
1 : 2
Марокко U20
0:1 Маамма – 60'     0:2 Забири – 76'     1:2 Iago – 90+2'    

Счёт во встрече открыл нападающий сборной Марокко Отман Маамма. Упрочил преимущество «Атласских львов» форвард Яссир Забири. Единственный мяч бразильцев в этой игре забил центральный защитник Яго, реализовав 11-метровый.

Таким образом, национальная команда Марокко набрала шесть очков из шести возможных и досрочно вышла в плей-офф МЧМ-2025. Мексика идёт на втором месте с двумя очками. Бразилия и Испания, набравшие по одному очку, идут на последних строчках.

В заключительном туре группового этапа 4 октября Бразилия сыграет с Испанией. Марокко в этот же день встретится с командой Мексики.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
Материалы по теме
Сборная Испании упустила победу над Мексикой в матче чемпионата мира до 20 лет

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android