Сборная Марокко неожиданно обыграла Бразилию и досрочно вышла в плей-офф молодёжного ЧМ

В ночь с 1 на 2 октября завершился матч 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Бразилии U20 и сборная Марокко той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго и закончился со счётом 2:1 в пользу североафриканской команды.

Счёт во встрече открыл нападающий сборной Марокко Отман Маамма. Упрочил преимущество «Атласских львов» форвард Яссир Забири. Единственный мяч бразильцев в этой игре забил центральный защитник Яго, реализовав 11-метровый.

Таким образом, национальная команда Марокко набрала шесть очков из шести возможных и досрочно вышла в плей-офф МЧМ-2025. Мексика идёт на втором месте с двумя очками. Бразилия и Испания, набравшие по одному очку, идут на последних строчках.

В заключительном туре группового этапа 4 октября Бразилия сыграет с Испанией. Марокко в этот же день встретится с командой Мексики.

