Аршавин не смог назвать российского игрока, который был сильнее его

Экс-нападающий сборной России, санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос викторины, назвав футболиста, который был сильнее его. Отметим, среди российских футболистов Аршавин не смог выбрать никого.

— Молчи, пока не услышишь футболиста сильнее тебя… Артём Дзюба? Алексей Миранчук? Сергей Семак? Александр Головин? Александр Мостовой? Игорь Акинфеев?..

— Если русские будут, можешь не называть их. Сразу с иностранцев начинай.

— Тео Уолкотт? Томаш Росицки? Робин ван Перси?

— Ван Перси… Ну, да-да. Ладно.

— Скажи, в чём ван Перси был сильнее, чем ты?

— Да, честно, ни в чём, — сказал Аршавин в видео, опубликованном в соцсетях Фонбет.

За свою профессиональную карьеру экс-футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.

