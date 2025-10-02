Сборная Аргентины разгромила Австралию в матче молодёжного чемпионата мира

Завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Аргентины встречалась с Австралией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Элиас Фигероа Брандер» и закончилась победой аргентинской команды со счётом 4:1.

В составе сборной Аргентины забивали Алехо Сарко, Томас Перес, Ян Субиабре и Сантино Андино.

Единственный гол за национальную команду Австралии забил Дэниел Бенни.

Напомним, ранее сборная Аргетины обыграла Кубу со счётом 1:0, а Австралия проиграла Италии (0:1). В следующем матче сборная Аргентины встретится с Италией, а Австралия проведёт матч с Кубой.

Действующим победителем турнира является сборная Уругвая.