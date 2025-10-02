Скидки
Аргентина U20 — Австралия U20, результат матча 2 октября 2025, счет 4:1, 2-й тур ЧМ 2025 до 20 лет

Сборная Аргентины разгромила Австралию в матче молодёжного чемпионата мира
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Аргентины встречалась с Австралией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Элиас Фигероа Брандер» и закончилась победой аргентинской команды со счётом 4:1.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
4 : 1
Австралия U20
1:0 Сарко – 3'     2:0 Перес – 45'     2:1 Bennie – 69'     3:1 Субиабре – 90+3'     4:1 Andino Valencia – 90+5'    

В составе сборной Аргентины забивали Алехо Сарко, Томас Перес, Ян Субиабре и Сантино Андино.

Единственный гол за национальную команду Австралии забил Дэниел Бенни.

Напомним, ранее сборная Аргетины обыграла Кубу со счётом 1:0, а Австралия проиграла Италии (0:1). В следующем матче сборная Аргентины встретится с Италией, а Австралия проведёт матч с Кубой.

Действующим победителем турнира является сборная Уругвая.

Календарь матчей МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
