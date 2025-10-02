Сборная Аргентины разгромила Австралию в матче молодёжного чемпионата мира
Завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Аргентины встречалась с Австралией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Элиас Фигероа Брандер» и закончилась победой аргентинской команды со счётом 4:1.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
4 : 1
Австралия U20
1:0 Сарко – 3' 2:0 Перес – 45' 2:1 Bennie – 69' 3:1 Субиабре – 90+3' 4:1 Andino Valencia – 90+5'
В составе сборной Аргентины забивали Алехо Сарко, Томас Перес, Ян Субиабре и Сантино Андино.
Единственный гол за национальную команду Австралии забил Дэниел Бенни.
Напомним, ранее сборная Аргетины обыграла Кубу со счётом 1:0, а Австралия проиграла Италии (0:1). В следующем матче сборная Аргентины встретится с Италией, а Австралия проведёт матч с Кубой.
Действующим победителем турнира является сборная Уругвая.
