Барселона — ПСЖ — 1:2, видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов, видео голов: Торрес, Маюлу, Рамуш, 1 октября 2025

Видеообзор победы «ПСЖ» в выездном матче Лиги чемпионов с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 октября на поле стадиона « Олимпик Льюис Компанис» в испанской Барселоне завершился матч 2-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась победой французского гранда со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

В составе победителей голами отметились португальский форвард Гонсалу Рамуш и французский вингер Сенни Маюлу. Единственный мяч хозяев забил вингер «блауграны» Ферран Торрес. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре соревнования каталонский клуб встретится на своём поле с греческим «Олимпиакосом», а парижане сыграют в гостях с немецким «Байером».

Материалы по теме
Луис Энрике отреагировал на победу «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Победители футбольных турниров-2025:

