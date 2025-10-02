Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победы «ПСЖ» в выездном матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

В ночь с 1 на 2 октября на поле стадиона « Олимпик Льюис Компанис» в испанской Барселоне завершился матч 2-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась победой французского гранда со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились португальский форвард Гонсалу Рамуш и французский вингер Сенни Маюлу. Единственный мяч хозяев забил вингер «блауграны» Ферран Торрес. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре соревнования каталонский клуб встретится на своём поле с греческим «Олимпиакосом», а парижане сыграют в гостях с немецким «Байером».

