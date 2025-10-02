Упущенная победа «Манчестер Сити» на 90-й минуте – в видеообзоре матча с «Монако» в ЛЧ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Монако» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Монако» забивали Джордан Тезе и Эрик Дайер, реализовав пенальти на 90-й минуте.

За «Манчестер Сити» дубль оформил Эрлинг Холанд.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче Лиги чемпионов «Монако» встретится с «Тоттенхэмом», а «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом». Матчи пройдут 22 и 21 октября соответственно.

На данный момент «Монако» занимает 30-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав одно очко. «Манчестер Сити» находится на восьмом месте, набрав четыре очка.