Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Упущенная победа «Манчестер Сити» на 90-й минуте – в видеообзоре матча с «Монако» в ЛЧ

Упущенная победа «Манчестер Сити» на 90-й минуте – в видеообзоре матча с «Монако» в ЛЧ
Комментарии

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Монако» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15'     1:1 Тезе – 18'     1:2 Холанд – 44'     2:2 Дайер – 90'    

В составе «Монако» забивали Джордан Тезе и Эрик Дайер, реализовав пенальти на 90-й минуте.
За «Манчестер Сити» дубль оформил Эрлинг Холанд.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче Лиги чемпионов «Монако» встретится с «Тоттенхэмом», а «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом». Матчи пройдут 22 и 21 октября соответственно.

На данный момент «Монако» занимает 30-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав одно очко. «Манчестер Сити» находится на восьмом месте, набрав четыре очка.

Материалы по теме
Холанд довёл статистику до безумия. Но «Сити» умудрился отдать игру с «Монако»! Видео
Холанд довёл статистику до безумия. Но «Сити» умудрился отдать игру с «Монако»! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android