Упущенная победа «Манчестер Сити» на 90-й минуте – в видеообзоре матча с «Монако» в ЛЧ
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Монако» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15' 1:1 Тезе – 18' 1:2 Холанд – 44' 2:2 Дайер – 90'
В составе «Монако» забивали Джордан Тезе и Эрик Дайер, реализовав пенальти на 90-й минуте.
За «Манчестер Сити» дубль оформил Эрлинг Холанд.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем матче Лиги чемпионов «Монако» встретится с «Тоттенхэмом», а «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом». Матчи пройдут 22 и 21 октября соответственно.
На данный момент «Монако» занимает 30-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав одно очко. «Манчестер Сити» находится на восьмом месте, набрав четыре очка.
