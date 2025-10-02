Тренер «Монако» — после ничьей с «Манчестер Сити»: убеждён, что игроки меня поддерживают

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о поддержке футболистов после ничьей в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:2).

— Этот матч показывает, что игроки по-прежнему поддерживают вас?

— Я не знаю. Когда я нахожусь на поле с футболистами, разговариваю с ними, они прекрасно меня знают. В «Монако» нормально быть недовольным после трёх поражений подряд. Тем более что иногда и сама игра была далека от нужного уровня. Я могу понять некоторые критические замечания. Но с другой стороны, я убеждён, что игроки меня поддерживают и верят в себя. Конечно, те, кто получает мало игрового времени, могут быть недовольны, но это часть моей работы, — приводит слова Хюттера Lequipe.

На данный момент «Монако» занимает 30-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав одно очко. «Манчестер Сити» находится на восьмом месте, набрав четыре очка.