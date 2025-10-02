Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» — после ничьей с «Манчестер Сити»: убеждён, что игроки меня поддерживают

Тренер «Монако» — после ничьей с «Манчестер Сити»: убеждён, что игроки меня поддерживают
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о поддержке футболистов после ничьей в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15'     1:1 Тезе – 18'     1:2 Холанд – 44'     2:2 Дайер – 90'    

— Этот матч показывает, что игроки по-прежнему поддерживают вас?
— Я не знаю. Когда я нахожусь на поле с футболистами, разговариваю с ними, они прекрасно меня знают. В «Монако» нормально быть недовольным после трёх поражений подряд. Тем более что иногда и сама игра была далека от нужного уровня. Я могу понять некоторые критические замечания. Но с другой стороны, я убеждён, что игроки меня поддерживают и верят в себя. Конечно, те, кто получает мало игрового времени, могут быть недовольны, но это часть моей работы, — приводит слова Хюттера Lequipe.

На данный момент «Монако» занимает 30-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав одно очко. «Манчестер Сити» находится на восьмом месте, набрав четыре очка.

Материалы по теме
Холанд довёл статистику до безумия. Но «Сити» умудрился отдать игру с «Монако»! Видео
Холанд довёл статистику до безумия. Но «Сити» умудрился отдать игру с «Монако»! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android