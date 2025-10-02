Скидки
«Спартак» досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Комментарии

Московский «Спартак» гарантировал себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. 1 октября красно-белые на выезде победили со счётом 2:1 «Пари НН» в матче 5-го тура группового этапа турнира.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'     1:2 Фернандеш – 90+3'    
Удаления: Карич – 83' / нет

Благодаря этому занимающий вторую строчку турнирной таблицы группы C «Спартак» набрал 10 очков в пяти матчах и стал недосягаем для «Пари НН» (3 очка в пяти матчах) и «Ростова» (3 очка в четырёх матчах). Возглавляет квартет махачкалинское «Динамо», в активе которого 11 очков в четырёх играх.

21 октября в матче заключительного 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинцами.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: «БроукБойз» прибыли на стадион за 4 минуты до матча Кубка России

