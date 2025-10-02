«Спартак» досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Московский «Спартак» гарантировал себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. 1 октября красно-белые на выезде победили со счётом 2:1 «Пари НН» в матче 5-го тура группового этапа турнира.

Благодаря этому занимающий вторую строчку турнирной таблицы группы C «Спартак» набрал 10 очков в пяти матчах и стал недосягаем для «Пари НН» (3 очка в пяти матчах) и «Ростова» (3 очка в четырёх матчах). Возглавляет квартет махачкалинское «Динамо», в активе которого 11 очков в четырёх играх.

21 октября в матче заключительного 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинцами.

