УЕФА назвал имя лучшего игрока матча между «Барселоной» и «ПСЖ» в ЛЧ

Лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (1:2) признан защитник парижан Нуну Мендеш, сообщил официальный сайт УЕФА.

Мендеш в этом матче отдал голевой пас на Сенни Маюулу, который забил гол на 38-й минуте. Также португальский футболист получил по ходу матча жёлтую карточку.

Напомним, хозяева открыли счёт благодаря забитому мячу Феррана Торреса, однако в итоге проиграли матч. Победный гол в составе парижан в свой актив записал Гонсалу Рамуш.

В следующем туре французский гранд встретится с немецким «Байером». Сине-гранатовые сыграют с греческим «Олимпиакосом». Оба матча состоятся 21 октября.

