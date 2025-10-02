Скидки
Главная Футбол Новости

УЕФА назвал имя лучшего игрока матча между «Барселоной» и «ПСЖ» в ЛЧ

Лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (1:2) признан защитник парижан Нуну Мендеш, сообщил официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

Мендеш в этом матче отдал голевой пас на Сенни Маюулу, который забил гол на 38-й минуте. Также португальский футболист получил по ходу матча жёлтую карточку.

Напомним, хозяева открыли счёт благодаря забитому мячу Феррана Торреса, однако в итоге проиграли матч. Победный гол в составе парижан в свой актив записал Гонсалу Рамуш.

В следующем туре французский гранд встретится с немецким «Байером». Сине-гранатовые сыграют с греческим «Олимпиакосом». Оба матча состоятся 21 октября.

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

