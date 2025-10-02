Эрлинг Холанд по голам в ЛЧ обошёл легендарного Тьерри Анри
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Монако» (2:2). Таким образом, в активе норвежца 52 мяча в 50 встречах Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15' 1:1 Тезе – 18' 1:2 Холанд – 44' 2:2 Дайер – 90'
Эрлинг опередил Тьєрри Анри, у которого было 50 голов. Теперь норвежец занимает девятую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Его следующая цель — показатель нидерландца Руда ван Нистелроя, на счету которого 56 забитых мячей.
В следующем туре ЛЧ «Ман Сити» проведёт гостевой матч с испанским «Вильярреалом». Игра состоится 21 октября и начнётся в 22:00 мск.
Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»
Комментарии
- 2 октября 2025
-
06:19
-
06:14
-
06:04
-
05:58
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
04:53
-
04:45
-
04:40
-
04:32
-
04:29
-
04:09
-
04:01
-
03:59
-
03:30
-
03:29
-
03:25
-
03:04
-
03:01
-
02:53
-
02:46
-
02:34
-
02:20
-
02:00
-
01:51
-
01:35
-
01:32
-
01:19
-
01:04
-
00:58
-
00:50
-
00:42
-
00:32
-
00:27