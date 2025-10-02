Эрлинг Холанд по голам в ЛЧ обошёл легендарного Тьерри Анри

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Монако» (2:2). Таким образом, в активе норвежца 52 мяча в 50 встречах Лиги чемпионов.

Эрлинг опередил Тьєрри Анри, у которого было 50 голов. Теперь норвежец занимает девятую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Его следующая цель — показатель нидерландца Руда ван Нистелроя, на счету которого 56 забитых мячей.

В следующем туре ЛЧ «Ман Сити» проведёт гостевой матч с испанским «Вильярреалом». Игра состоится 21 октября и начнётся в 22:00 мск.

