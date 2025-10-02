Забарный — лучший игрок матча «ПСЖ» – «Барселона» по версии Sofascore

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный был признан лучшим игроком матче второго тура Лиги чемпионов с «Барселоной» по версии статистического портала Sofascore.

Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore поставил украинцу 7,7 — лучшая оценка в матче.

За отведённое время на поле 23-летний футболист 69 раз коснулся мяча, отдал 52 точные передачи из 54 попыток (96%), нанёс 1 удар по воротам, совершил 4 отбора, создал 1 момент и сделал 2 выноса (1 из пустых ворот). Выиграл 5 дуэлей из 7 (71%), совершил 1 подбор, заблокировал 2 удара, 1 раз был обыгран и допустил 3 потери мяча.

