Забарный — лучший игрок матча «ПСЖ» – «Барселона» по версии Sofascore
Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный был признан лучшим игроком матче второго тура Лиги чемпионов с «Барселоной» по версии статистического портала Sofascore.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore поставил украинцу 7,7 — лучшая оценка в матче.
За отведённое время на поле 23-летний футболист 69 раз коснулся мяча, отдал 52 точные передачи из 54 попыток (96%), нанёс 1 удар по воротам, совершил 4 отбора, создал 1 момент и сделал 2 выноса (1 из пустых ворот). Выиграл 5 дуэлей из 7 (71%), совершил 1 подбор, заблокировал 2 удара, 1 раз был обыгран и допустил 3 потери мяча.
Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»
