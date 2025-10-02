«Стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». «Фратрия» — о матче с «Пари НН»
Поделиться
Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу клуба в матче Кубка России с «Пари НН».
Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17' 1:1 Босельи – 28' 1:2 Фернандеш – 90+3'
Удаления: Карич – 83' / нет
«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России. Победили 2:1 «Нижний Новгород» с большим трудом. Задачу решили. Но тем, кто ходит по полю пешком и косячит через раз, стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». Дальше — дерби с «конями». Там безволия никто не простит», — написано в телеграм-канале группировки.
Напомним, в составе гостей отличились Ливай Гарсия (с пенальти) и Жедсон Фернандеш, забивший на 90+3 минуте матче и принёсший победу москвичам. У Хозяев единственный гол на счету Хуана Босельи.
Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ
Комментарии
- 2 октября 2025
-
06:19
-
06:14
-
06:04
-
05:58
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
04:53
-
04:45
-
04:40
-
04:32
-
04:29
-
04:09
-
04:01
-
03:59
-
03:30
-
03:29
-
03:25
-
03:04
-
03:01
-
02:53
-
02:46
-
02:34
-
02:20
-
02:00
-
01:51
-
01:35
-
01:32
-
01:19
-
01:04
-
00:58
-
00:50
-
00:42
-
00:32
-
00:27