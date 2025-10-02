Скидки
«Стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». «Фратрия» — о матче с «Пари НН»

«Стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». «Фратрия» — о матче с «Пари НН»
Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу клуба в матче Кубка России с «Пари НН».

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'     1:2 Фернандеш – 90+3'    
Удаления: Карич – 83' / нет

«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России. Победили 2:1 «Нижний Новгород» с большим трудом. Задачу решили. Но тем, кто ходит по полю пешком и косячит через раз, стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». Дальше — дерби с «конями». Там безволия никто не простит», — написано в телеграм-канале группировки.

Напомним, в составе гостей отличились Ливай Гарсия (с пенальти) и Жедсон Фернандеш, забивший на 90+3 минуте матче и принёсший победу москвичам. У Хозяев единственный гол на счету Хуана Босельи.

Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей. Видео
Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей. Видео
