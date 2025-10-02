«Стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». «Фратрия» — о матче с «Пари НН»

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу клуба в матче Кубка России с «Пари НН».

«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России. Победили 2:1 «Нижний Новгород» с большим трудом. Задачу решили. Но тем, кто ходит по полю пешком и косячит через раз, стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». Дальше — дерби с «конями». Там безволия никто не простит», — написано в телеграм-канале группировки.

Напомним, в составе гостей отличились Ливай Гарсия (с пенальти) и Жедсон Фернандеш, забивший на 90+3 минуте матче и принёсший победу москвичам. У Хозяев единственный гол на счету Хуана Босельи.

