Главная Футбол Новости

«На географию страны тоже нужно обращать внимание». Тренер «Акрона» — об игровом календаре

«На географию страны тоже нужно обращать внимание». Тренер «Акрона» — об игровом календаре
Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал игровой календарь внутрироссийских соревнований после выездного поражения от калининградской «Балтики» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Оффор – 33'     2:0 Гассама – 54'     3:0 Йенне – 90+4'    
Удаления: нет / Попенков – 69'

«При составлении игрового календаря на географию страны тоже нужно обращать внимание. Нам лететь сюда (в Калининград. — Прим. «Чемпионата») более трёх с половиной часов, через два дня на третий матч. Я думаю, что дополнительный день в этой ситуации нужен. На такой момент несложно обратить внимание. Для здоровья и состояния футболистов это важно. От такого календаря нам приходится менять подготовку, давать играть игрокам меньше. Я надеюсь, что этот нюанс учтут», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Балтика» — «Акрон» прошёл в Калининграде 1 октября, стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. 4 октября тольяттинцам предстоит сыграть в Самаре домашний матч 11-го тура Мир РПЛ с петербургским «Зенитом», игра начнётся в 13:00 мск.

Видео: Тедеев: больно за футбол в Осетии!

