«На географию страны тоже нужно обращать внимание». Тренер «Акрона» — об игровом календаре

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал игровой календарь внутрироссийских соревнований после выездного поражения от калининградской «Балтики» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«При составлении игрового календаря на географию страны тоже нужно обращать внимание. Нам лететь сюда (в Калининград. — Прим. «Чемпионата») более трёх с половиной часов, через два дня на третий матч. Я думаю, что дополнительный день в этой ситуации нужен. На такой момент несложно обратить внимание. Для здоровья и состояния футболистов это важно. От такого календаря нам приходится менять подготовку, давать играть игрокам меньше. Я надеюсь, что этот нюанс учтут», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Балтика» — «Акрон» прошёл в Калининграде 1 октября, стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. 4 октября тольяттинцам предстоит сыграть в Самаре домашний матч 11-го тура Мир РПЛ с петербургским «Зенитом», игра начнётся в 13:00 мск.

