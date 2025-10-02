Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен сделал заявление о своём отношении к клубу

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен сделал заявление о своём отношении к клубу
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Осимхен – 16'    

Нигерийский нападающий провел на поле 72 минуты и стал автором единственного гола, реализовав пенальти.

«Поздравляю нашу команду с этой победой. Нам противостоял очень сильный соперник, и казалось, что шансы не на нашей стороне. Но мы проявили характер и добились результата.

Я пропустил три недели, не играл, но для меня «Галатасарай» — это лучшая команда в мире. Когда слышу, как болельщики скандируют моё имя, это придаёт мне сил. Благодаря им я становлюсь лучше на поле», — приводит слова нигерийца Goal.com.

Напомним, 31 июля «Галатасарай» объявил о переходе Осимхена из «Наполи» за € 75 млн. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на четыре года.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»

