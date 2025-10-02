Скидки
Ягеллония Белосток — Хамрун Спартанс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времён

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил хет-трик во втором туре Лиги чемпионов, поразив ворота «Кайрата»…

Этот результат позволил 26-летнему французу войти в историю клуба — он стал первым футболистом, забившим первые три гола «Реала» в рамках одного розыгрыша ЛЧ, сообщает Opta.

На данный момент Мбаппе провёл 9 матчей за клуб в текущем сезоне, отметившись 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Килиан на данный момент возглавляет список бомбардиров этого розыгрыша Лиги чемпионов, имея в своём активе 5 голов. По четыре мяча у Гарри Кейна, Майкла Олисе (оба «Бавария), а также у Жонатан Буркардт (»Айнтрахт").

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

