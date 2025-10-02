Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА и «Локомотив» досрочно вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России

ЦСКА и «Локомотив» досрочно вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России
Московские ЦСКА и «Локомотив» обеспечили себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. 1 октября красно-зелёные уступили красно-синим в серии пенальти (0:0, пен. 2:4) в матче 5-го тура группового этапа турнира.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Оффор – 33'     2:0 Гассама – 54'     3:0 Йенне – 90+4'    
Удаления: нет / Попенков – 69'

Благодаря этому результату, а также выездному поражению тольяттинского «Акрона» от калининградской «Балтики» (0:3), ЦСКА и «Локомотив» набрали по 10 очков в пяти матчах и за тур до финиша группового этапа стали недосягаемыми для балтийцев и волжан (по 5 очков в пяти матчах) в турнирной таблице группы D. При этом армейцы находятся выше железнодорожников по результатам личных встреч (матч первого круга — 2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

