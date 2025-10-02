Эрлинг Холанд заявил, что боится смерти

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд признался, что испытывает страх перед смертью и размышляет о том, что может быть после неё.

«Честно говоря, я немного боюсь смерти, потому что не знаю, что нас ждёт потом. Иногда бывает жутко лежать одному в кровати перед сном и думать: «Что случится в тот день, когда я умру? Попаду ли я в рай? Или в ад? Куда вообще?»

Я уже потерял бабушку, дедушку и своего агента. А в прошлом году ушёл из жизни ещё один близкий для меня человек — Ивар Эггья. Хотя он и не был моим родственником, я называл его дядей, потому что он был мне как семья — очень близким другом. Это было очень тяжело. Мне грустно, что его больше нет рядом. Если бы он был здесь сейчас, мы бы снова шутили вместе. Мы постоянно шутили и смеялись. Я буду помнить его всю жизнь.

Я успел поговорить с ним незадолго до его ухода. Тогда он сказал мне: «Выходи на поле и играй на полную». Ещё посоветовал: «Наслаждайся процессом» и многое другое. Он хотел, чтобы я жил полной жизнью, даже если его рядом не будет. Это очень важно помнить», — приводит слова норвежца NRK.

Напомним, во вчерашнем матче второго тура Лиги чемпионов Эрлинг отметился дублем в ворота «Монако» (2:2).

