Тренер «Ноттингем Форест» сообщил о травме Александра Зинченко

Главный тренер «Ноттингем Форест» Эндж Постекоглу рассказал о проблемах со здоровьем у украинского защитника Александра Зинченко.

«У него не очень серьёзная проблема, но немного болит пах. Честно говоря, он неплохо провёл матч с «Сандерлендом», хотя почувствовал дискомфорт достаточно рано. За последние три недели он сыграл больше, чем за долгое время, поэтому не удивительно, что возникла небольшая боль.

Это не критично, но из-за этого он пропустит следующую игру и, скорее всего, матч на выходных. Зная, что после этого наступает пауза на международные встречи, это время можно использовать для восстановления», — приводит слова тренера ВВС.

Напомним, Зинченко перешел в «Форест» на правах аренды из лондонского «Арсенала».

Сегодня, 2 октября, «Ноттингем Форест» сыграет в Лиге Европы с «Мидтьюлланном».

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»