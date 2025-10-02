Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«МЮ» считает, что нашёл жемчужину». Фабрицио Романо сообщил о новом трансфере манкунианцев

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своём подкасте на YouTube-канале сообщил о том, что «Манчестер Юнайтед» подписал 17-летнего опорного полузащитника Кристиана Ороско.

«Кристиан Ороско переходит в «Манчестер Юнайтед». Сделка завершена, документы полностью одобрены.

Он официально присоединится к клубу в июле 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

«Манчестер Юнайтед» считает, что заполучил настоящую жемчужину – опорного полузащитника с невероятной мощью и огромным потенциалом», — заявил в подкасте инсайдер.

Кристиан Ороско — колумбиец. С 1 июля он выступает за бразильскую «Форталесу», откуда перебрался из колумбийского «Рохо». Сейчас игроку 17 лет.

