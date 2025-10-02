Скидки
Ягеллония Белосток — Хамрун Спартанс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
«Сочи» стал первым клубом РПЛ, утратившим шансы на продолжение борьбы за Кубок России

«Сочи» стал первым клубом РПЛ, утратившим шансы на продолжение борьбы за Кубок России
«Сочи» первым из всех клубов Мир Российской Премьер-Лиги потерял все шансы на выход в какую-либо из сеток плей-офф Фонбет Кубка России. 1 октября черноморский клуб уступил на выезде самарским «Крыльям Советов» в серии пенальти (3:3, пен. 4:5) в матче 5-го тура группового этапа турнира.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
5 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Игнатов – 35'     1:1 Евгеньев – 40'     2:1 Аберден – 45'     2:2 Крамарич – 70'     3:2 Чернов – 82'     3:3 Зиньковский – 87'    

После этой игры в активе находящегося на последнем месте в группе B «Сочи» три очка в пяти матчах — за тур до окончания группового этапа, при этом у ближайших соперников — московского «Динамо» и «Крыльев Советов» — по восемь очков. Возглавляет квартет с 11 очками «Краснодар».

Таким образом, «Сочи» гарантированно закончит групповой этап на четвёртом месте независимо от исхода выездного матча 6-го тура с «Краснодаром» и покинет розыгрыш Кубка России.

