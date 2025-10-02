«Сочи» стал первым клубом РПЛ, утратившим шансы на продолжение борьбы за Кубок России

«Сочи» первым из всех клубов Мир Российской Премьер-Лиги потерял все шансы на выход в какую-либо из сеток плей-офф Фонбет Кубка России. 1 октября черноморский клуб уступил на выезде самарским «Крыльям Советов» в серии пенальти (3:3, пен. 4:5) в матче 5-го тура группового этапа турнира.

После этой игры в активе находящегося на последнем месте в группе B «Сочи» три очка в пяти матчах — за тур до окончания группового этапа, при этом у ближайших соперников — московского «Динамо» и «Крыльев Советов» — по восемь очков. Возглавляет квартет с 11 очками «Краснодар».

Таким образом, «Сочи» гарантированно закончит групповой этап на четвёртом месте независимо от исхода выездного матча 6-го тура с «Краснодаром» и покинет розыгрыш Кубка России.

